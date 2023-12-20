استقبل تردد قناة ssc المجانية بعد التحديث وتابع جميع مباريات كأس العالم للأندية لحظة بلحظة

تعتبر قناة ssc من أهم وأكبر القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث إنها تقوم بنقل جميع مباريات كأس العالم للأندية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص على مستوى العالم، حتى أن لديها مجموعة مميزة من الإستديوهات والمراسلين الذين يقوم بنقل كافة الأحداث الكروية بكل سهولة ويسر.

تعرف علي تردد إس إس سي عبر النايل سات

معدل ترميز القناة:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي الذي تبث علية القناة: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة:12523.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة إس إس سي الرياضة من العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد الذي يبث القناة:12478.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز الخاص بقناة ssc: 27500.

طريقة تنزيل الترددات الناقلة لمباراة إس إس سي الرياضية علي جهاز الرسيفر