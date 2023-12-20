ما هي شروط الدعم السكني للمتقاعدين وقيمة الدعم حسب ما وضعته وزارة الإسكان

الدعم السكني للمتقاعدين يصل إلى مبلغ 100 ألف ريال، ويختلف هذا المبلغ على حسب عدد أفراد الأسرة، وضع هذا الدعم لتحقيق عدة أهداف للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية، والتي منها مساعدة المتقاعدين على امتلاك منزل، أو سداد أقساط القرض الذي حصل عليه لشراء منزل، حيث يستفيد من هذا الدعم جميع المتقاعدين من المواطنين السعودين التي تنطبق عليهم الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الإسكان، ومن خلال مقالنا نبين الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على الدعم وقيمة الدعم لكل فرد.

ما هي شروط الدعم السكني للمتقاعدين؟

وضعت وزارة الإسكان عدة شروط للمتقاعدين من اجل حصولهم على الدعم المقدم من برنامَج سكني، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية. ويجب أن يكون المتقاعد عمره لا يقل عن 50 عامًا. لابد أن يكون لدى المتقاعد مصدر دخل ثابت. أن لا يمتلك المتقاعد منزلًا أو قطعة أرض صالحة للبناء.

عند توفر هذه الشروط يمكن للمتقاعد أن يقدم من خلال برنامَج سكني ليحصل على الدعم.

ما هو قيمة الدعم السكني للمتقاعد؟

يمكن للمتقاعدين التقديم على الدعم السكني من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان السُّعُودية، ويحدد قيمة مبلغ الدعم السكني للمتقاعدين حسب عدد أفراد الأسرة كما هو موضح بالجدول: