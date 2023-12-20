قد حالًا تظلم على مبلغ مخالفات المرور وأعفي نفسك تمامًا من دفعها!!

يبحث الكثير من أصحاب السيارات والسائقين في مصر عن خطوات تقديم تظلم على مبلغ مخالفات المرور حيث أعلنت هيئة المرور عن امكانية تقديم تظلم على مخالفات المرور وذلك إلكرتونيًا عبر موقع وزارة الداخلية والهيئة العامة للمرور ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها من خلال خاصية الدفع الإلكتروني وذلك في ضوء خطة الدولة لتحويل كافة الخدمات إلى الخدمات الإلكترونية وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات تقديم تظلم على مبلغ مخالفات المرور.

خطوات تقديم تظلم على مبلغ مخالفات المرور

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين من أصحاب المخالفات المرورية عن خطوات تقديم تظلم على مبلغ مخالفات المرور للتقليل مبلغ المخالفات المالية أو رفع المخالفة وعدم أحقيتها وذلك عن طريق موقع الهيئة العامة للمرور وذلك عن طريق الخطوات التالية.

يجب الدخول عبر موقع خدمات المرور من هنا.

ثم قم بالضغط على أيقونة التظلمات.

ثم قم باختيار نوع التظلم الخاص بك.

ثم قم باختيار رقم الرخصة ونوع المخالفة و وحدة الترخيص.

ثم قم باختيار المحافظة.

ثم اضغط على عرض المخالفات.

تظهر جميع المخالفات.

ثم قم بتحديد نوع التظلم وسببه.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم اضغط على ارسال الطلب.

بعد 24 ساعة قم بمتابعة الطلب الخاص بك في حالة قبوله أو رفضه.

كيفية سداد مخالفات المرور

بعد التعرف على خطوات تقديم تظلم على مبلغ مخالفات المرور يبحث الكثير من أصحاب المخالفات المرورية عن كيفية سداد مخالفات المرور وذلك عبر خدمة الدفع الإلكتروني عبر الخطوات التالية.