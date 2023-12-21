مسلسل زينهم الحلقة 26 كاملة علي قناة ON ومنصة واتش ات

يعد من المسلسلات التي يبحث عنها الكثير ويتميز بالدراما المثيرة ويرغب الكثير التعرف على موعد الحلقة الجديدة 22 فقد تم عرضها لأول مرة في يوم 18 من شهر ديسمبر 2023 وقد دخل المسلسل في الدراما الكوميدية ويؤدي دور البطولة الفنان أحمد داود وبعض من الفنانين الاخرين ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل زينهم.

الحلقة الجديدة 26 من مسلسل زينهم

أصبح المسلسل من ضمن ما يكثر البحث عنه من قبل الكثير من المشاهدين وتدور الحلقة الجديدة من المسلسل حول أنه سيتم محاولة القبض على سارق الاعضاء ومن هو الذي سيقوم بالتبرع بفص الكبد مقابل الحصول على مبلغ كبير فقد عرض فريد على مرسي مبلغ كبير لذلك وذلك لزراعته لابنه الغني ولم يتم النظر لاي تهمه ولم يقوم ذلك أمام التحقيق فقد قال أنه لا يعرف مرسي نهائي لابعاد أي تهمة.

موعد مسلسل زينهم الحلقة 26

يمكننا ان نستمتع بمشاهدة مسلسل زينهم عبر قناة أون وأون دراما بداية من يوم الأحد ليوم الخميس على قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءا، ويتم إعادته مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحا وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

كما أنه يتم عرض المسلسل على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، ويتم إعادته للمرة الاولي في تمام الساعة العاشرة صباحا وفي تمام الساعة الخامسة مساء، وأيضا تنفرد منصة شاهد بعرض المسلسل.

تردد قناة أون دراما الجديد 2023