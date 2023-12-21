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رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار برقم الهوية لشهر يناير عبر query.gov.ps
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار برقم الهوية لشهر يناير عبر query.gov.ps
تعمل الدولة القطرية على تقدم الدعم لبعض من الاسر بسبب القضية الفلسطينية حيث انه تقدم 100 دولار لكل أسره في قطاع غزه والعمل على تحسن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومن خلال مقالنا سنتعرف على فحص المنحة القطرية.
صرف المنحة القطرية 100 دولار 2023
يقترب موعد صرف المنحة القطرية وذلك للقيام بدعم القضية في غزة والوقوف بجابنهم ودعم وانه سيتم صرف المنحة القطرية بعد يوم عشرين من نفس الشهر الجاري وذلك لأكثر من 100 ألف أسرة مستفيدة في قطاع غزه.
رابط فحص المنحة القطرية لشهر ديسمبر 2023
يمكننا ان نقوم بالبحث عن المنحة القطرية من خلال رقم الهوية الوطنية للمستفيد من المنحة، من خلال القيام باتباع الخطوات التالية ويتم من خلال الاتي.
- الدخول على موقع الوزارة المسؤول.
- انقر على زر استعلام المنح.
- كتابه البيانات المطلوبة في المكان المخصص على الموقع ومنها الاسم ورقم الهوية وتفاصيل الاتصال.
- ثم النقر على استعلام.
- إظهار النتيجة للمستفيد خلال دقائق قليلة.
ما هي اهم شروط الحصول على المنحة القطرية 100 دولار
يمكن حصول المواطن الفلسطيني على المنحة القطرية المقدمة من دولة قطر من خلال ان يتم توافر الشروط الاتية وهي.
- يكون المقدم على المنحة القطرية مواطنا فلسطينيا ومتمتع بالجنسية الفلسطينة.
- يجب أن يكون المقدم والذي يرغب في توفير احتياجات أسرته غير قادر على ذلك.
- توافر حساب بنكي للمواطن حتى يتم الحصول على المنحة.
- أن يكون لدى المواطن الفلسطيني هوية وطنية.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن المبلغ المحدد من قبل الدولة حتى يتم الحصول على المنحة.