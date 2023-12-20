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أحصل على سيارة مجهزة وعلى أعلى مستوى لهذه الفئات.. من غير ما تدفع
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم الكافي للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، تخص هذه الفئة بتقديم سيارات متنقلة لهم من أجل التحرك والتنقل بسهولة دون أن يعيقهم أي شيء، من أجل الحصول علي سيارة للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة يجب علي المواطن الحصول علي تقرير رسمي من المجلس الأعلى بالإضافة إلي تعين نسبة الإعاقة، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة من كيفية الحصول علي سيارة المعاقين وأيضا شروط الحصول علي سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة في السطور التالية تابعونا.
تعرف علي شروط الحصول علي السيارة الخاصة بالمعاقين
- يجب علي المتقدم بأن يقدم التقرير الذي يكون من قبل مجلس الأعلى وذلك لتحديد نسبة العجز لدية.
- يشترط علي المتقدم بالحصول علي السيارة أن يكون حامل للجنسية المصرية.
- يجب علي المتقدم أن يزيد عمرة عن 18 سنة.
- يشترط تسجيل الرخصة باسم المواطن الذي لدية عجز.
- ينبغي علي أن ينجح في الكشف الطبي لكي يتمكن من قيادة السيارة فيما بعد.
- لا يستطيع المواطن الذي يحصل علي سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة بأن يبع تلك السرة قبل مرور خمس سنوات من وقت الحصول علية.
كيفية الحصول علي سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة
- يجب علي المتقدم تقديم الحالة الاجتماعية من قبل الجهة المختصة.
- تقديم صورة البطاقة، العنوان المقيم فيه، والاسم رباعي.
- يجب علية تقديم المستندات التي تحدد من خلالها نسبة العجز ونوع الإعاقة.
- إختيار تاريخ الكشف الطبي للتعرف علي نسبة العجز.
- تقديم البيانات المتعلقة بالكشف الطبي الذي اجتازه المتقدم.