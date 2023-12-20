موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق لكل الصفوف “ابتدائي، متوسط، ثانوي” وفقا لما أعلنته وزارة التربية العراقية

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق، خلال الساعات الماضية تم الاعلان عن موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق من قبل وزارة التربية العراقية لكافة الصفوف الدراسية “ابتدائي، متوسط، ثانوي” في كافة أرجاء البلاد، حيث أنها ما هي إلا أيام قليلة وينطلق ماراثون امتحانات نصف السنة 2024 في العراق في كافة المواد الدراسية المقررة للفصل الدراسي الاول، واليكم التفاصيل.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

والآن نقدم لكم موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق بعدما تم اعتمادها رسميا من قبل وزارة التربية العراقية، حيث ستبدأ الامتحانات كما يلي:

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية: من يوم 25 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه.

موعد امتحانات المرحلة المتوسطة: من يوم 25 يناير وحتى يوم 31 من نفس الشهر.

موعد امتحانات المرحلة الثانوية العامة: من يوم 21 يناير وحتى 31 من نفس الشهر.

وحاليا يعمل الطلاب على تكثيف عدد ساعات الاستذكار حتى يتمكنوا من اجتياز تلك الاختبارات بنجاح مع الحصول على مجاميع مرتفعة.

التقويم الدراسي في العراق 2024

والآن مع التقويم الدراسي في العراق 2024 والذي تم اعلانه من قبل وزارة التربية العراقية قبل بدء العام الدراسي الجاري:

بداية الدراسة في يوم السبت 30 سبتمبر 2023.

وتكون نهاية الدراسة في يوم الخميس 8 يونيو 2024.

فترة الإجازة الشتوية من يوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2023 حتى يوم الخميس 12 يناير 2024.

فترة العطلة الربيعية بداية من يوم السبت 19 مارس 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 30 مارس 2024.

فترة إجازة الصيف بداية من يوم الجمعة 9 يونيو 2024 حتى يوم السبت الثاني من سبتمبر 2024.

علما بأن الامتحانات الشفهية يتم عقدها قبل أسبوع من بدء الاختبارات التحريرية، لتبدأ العطلة الربيعية من مطلع شهر فبراير القادم ولمدة أسبوعين متواصلين، لتنتهي رسميا في يوم 15 من شهر فبراير، وتبدأ امتحانات اخر العام في شهر مايو.