مسلسل المتوحش الحلقة 16 مترجم HD موقع قصة عشق

يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على ميعاد عرض الحلقة فقد حصل المسلسل التركي المتوحش على نجاح كبير كما انه عمل على تكوين اعلي نسبة مشاهدة ويعد من ضمن المسلسلات الاجتماعية ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل المتوحش.

الحلقة 15 من مسلسل المتوحش

من المقرر ان يتم عرض مسلسل المتوحش الحلقة 15 عبر منصة شاهد vip، والتي تمكنت من العمل على عرض المسلسل على شاشتها كما انها تمتلك حقوق البث للمسلسل فتم عرض المسلسل خلال الشهر الماضي مما اثار اعجاب الجميع من محبي الدراما التركية.

القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش 15

تم الإعلان ع عرض المسلسل عبر قناة mbc1 وذلك بداية منن الأحد للخميس في تمام الساعة 6.30 مساءً كما انه يتم عرض المسلسل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9 مساءً و أيضًا على mbc العراق بداية من يوم الأحد للخميس في تمام الساعة 8.30، والتردد الاتي الذي يمكننا من مشاهدتها.

تردد قناة mbc1

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة mbc مصر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة mbc العراق