رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تزداد معدلات البحث كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وانه من ضمن البرامج التي تعمل على توفير الدعم لبعض من الاسر ومنها الايتام وكبار السن وتقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومن خلال مقالنا سنتعرف على تكافل وكرامة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة من خلال القيام بالاتي.

الدخول على موقع الوزارة.

كتابة الرقم القومي لصاحب فيزا تكافل او كرامة.

ثم يتم النقر على زر استعلام.

تظهر بيانات المتقدم أو المستفيد من خلال الكارت الخاص بالتكافل.

كيفية الاشتراك في تكافل وكرامة

يمكن الاشتراك بسهولة ويتم البحث من قبل الكثير من المواطنين عن شروط واجراءات التقديم ويتم من خلال الاتي.

لابد الا يكون الاب او الام يعملون بالقطاع الحكومي في الدولة او بالقطاع الخاص.

كما أنه لابد من الا يكون الاب يعمل في الخارج أو أن يكون مؤمن عليه.

الا يكون الاب او الام حاصلين على معاش ضمان او تأميني.

يجب الا يكون الاب او اي فرد في الاسرة لدى أي ممتلكات.

يمكن أن يتم تسجيل الابناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 سنة.

الا يكون الفرد حصل على وظيفة من خلال التعيين من 5% من المعاقين.

أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

لابد من ان يتم تقديم بعض من المستندات حتى يتم التقدم للتكافل والكرامة ومنها.