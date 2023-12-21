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رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024
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تزداد معدلات البحث كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وانه من ضمن البرامج التي تعمل على توفير الدعم لبعض من الاسر ومنها الايتام وكبار السن وتقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومن خلال مقالنا سنتعرف على تكافل وكرامة.
الاستعلام عن تكافل وكرامة
يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة من خلال القيام بالاتي.
- الدخول على موقع الوزارة.
- كتابة الرقم القومي لصاحب فيزا تكافل او كرامة.
- ثم يتم النقر على زر استعلام.
- تظهر بيانات المتقدم أو المستفيد من خلال الكارت الخاص بالتكافل.
كيفية الاشتراك في تكافل وكرامة
يمكن الاشتراك بسهولة ويتم البحث من قبل الكثير من المواطنين عن شروط واجراءات التقديم ويتم من خلال الاتي.
- لابد الا يكون الاب او الام يعملون بالقطاع الحكومي في الدولة او بالقطاع الخاص.
- كما أنه لابد من الا يكون الاب يعمل في الخارج أو أن يكون مؤمن عليه.
- الا يكون الاب او الام حاصلين على معاش ضمان او تأميني.
- يجب الا يكون الاب او اي فرد في الاسرة لدى أي ممتلكات.
- يمكن أن يتم تسجيل الابناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 سنة.
- الا يكون الفرد حصل على وظيفة من خلال التعيين من 5% من المعاقين.
أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة
لابد من ان يتم تقديم بعض من المستندات حتى يتم التقدم للتكافل والكرامة ومنها.
- صور بطاقة الرقم القومي وان تكون سارية.
- لابد من أن يقدم صور شهادات الميلاد لكل أفراد الاسرة.
- صورة بطاقة التموين.
- قيد مدرسي لجميع الاطفال المقيدين في التعليم.
- صورة قسيمة زواج أو طلاق.
- كما يقدم صورة وفاة الزوج او الزوجة.
- 3 ايصالات كهرباء
- تسليم المستندات السابقة الى الوحدة الاجتماعي التي تتبع لها.