“اعرف معاشك بقى كام؟؟”.. جدول معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات.. القومية للتأميت توضح

جدول معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة، تم الاعلان عن جدول معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد التصريحات المتداولة بأنه سيتم زيادة معاشات شهر يناير 2024 بقيمة 15% وفقا لما ورد بالقانون، حيث سيتم زيادة الحد الادنى والاقصى للمعاشات، واليكم التفاصيل.

جدول معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

وقد تم الكشف عن جدول معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة، ووفقا لتصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، فإن الحد الأقصى للمعاشات أصبح 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيها، والحد الأدنى للمعاشات أصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، وذلك لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024، كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2024

ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات 2024 في أول شهر يناير 2024، أي مع صرف معاشات الشهر القادم لأصحاب المعاشات، كما أوضح عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك خطة طموحة بأن يحصل المواطن على 80% من مرتبه بعد بلوغه سن المعاش، مشيرًا إلى أن 11 مليون مواطن يستفيد من زيادة المعاشات في 2024.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

يتم صرف معاشات شهر يناير 2024 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر من 11 مليون مستحق، بدءًا من يوم 1 يناير 2024، على أن يستمر الصرف لمدة 6 أيام متتالية:

يوم الاثنين 1 يناير 2024 أول أيام صرف معاشات شهر يناير 2024 يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 ثاني أيام صرف معاشات شهر يناير 2024 يوم الأربعاء 3 يناير 2024 ثالث أيام صرف معاشات شهر يناير 2024 يوم الخميس 4 يناير 2024 رابع أيام صرف معاشات شهر يناير 2024

ويمكنك الحصول على معاشك من خلال ماكينات الصرف الآلي والمحافظ الالكترونية ومنافذ فوري.

تم الاعلان عن جدول معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة، حيث من المقرر أن تتم الزيادة بنسبة 15% للجميع، حيث أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، ترجع إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي نظم تلك المسألة من أجل إصلاح منظومة المعاشات.