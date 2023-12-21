مسلسل الغدار الحلقة الأولى مترجم HD علي قصة عشق

اعجب الكثير بالمسلسل منذ ان تم عرضه فقد تم عرضه على قناة fox مما حصل على اعجاب الكثير من الجمهور وهو من بطولة النجم الشهير شاتاي اولسوي، ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل الغدار.

عرض مسلسل الغدار التركي

تم الاعلان عن انه سيتم بداية عرض اولي حلقاته خلال الأسبوع الأول من شهر يناير وذلك وفقا لما تم اعلانه من قبل قناة فوكس وانه تم الاعلان عنها عبر الموقع الالكتروني اليوتيوب وسوف يكون مترجم على قناة fox التركية، ويتم تنزيله خلال اليوم التالي لعرضه على التلفاز.

ما هي القنوات الناقلة لمسلسل الغدار

تختص قناة Fox الأصلية بعرض المسلسل وبعض من القنوات الاخري والتي من بينها الفجر الجزائرية وقناة اليرموك التي من المتوقع أن عن حصولها على حقوق بث للمسلسل ودبلجته للعربية ويمكن ان يتم عرضه في يوم السبت أو الجمعة على قناة fox وانه سيعمل على منافسة عدد من المسلسلات القوية اليت تعرض حاليا وهي طائر الرفراف.

احداث مسلسل الغدار

يدور حول قصة أكشن ودراما ويتم خلال الحلقات ترك داغان لحب حياته وعائلته التي يحبها كثيرًا حيث أنه سيتم التحاقه بالعسكرية ويمكن ان يري نفسة أمام الجيش وتحدث بعض من الاحداث القوية التي تغير مسار المسلسل ويتحول لرجل قاس ويتعامل مع الجميع بعدوانية وقوة ولا يعرف معني المشاعر.

من هم ابطال مسلسل الغدار التركي

يجسد المسلسل ويشارك به عدد من الفنانين العظماء الذين يسعون لنجاحه والعمل على حصول المسلسل على اعجاب الكثير ويتم من خلال تمثيل كل من.