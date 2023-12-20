“انهار وتراجع 30 جنيه مرة واحدة!!”.. سعر البصل اليوم يتراجع بعدما سجل أرقام قياسية وتوقعات بانخفاضات أخرى

سعر البصل اليوم، لا يزال سعر البصل اليوم يشغل بال الالاف من المواطنين خاصة محدودي الدخل، حيث وصل سعر البصل خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 50 جنيه في عدد كبير من المناطق، ولكن اليوم بدأت أسعار البصل تشهد انهيارات واضحة ليتراجع سعر الكيلو في الاسواق بشكل ملحوظ مع توقعاته باستمرار انخفاضه، واليكم التفاصيل.

سعر البصل اليوم

أما عن سعر البصل اليوم فقد تراجع بشكل قوي في الاسواق بد ما سجّل سعر الكيلو مستويات قياسية نتيجة بعض الممارسات الخاطئة من التجار، ليبدأ من 20 جنيهًا بعد 50 و55 جنيهًا خلال أخر فترة، حيث تراجع سعر كيلو البصل إلى نحو يبدأ من 16 جنيهًا للبصل الأبيض الجديد بأسواق الجملة، ويباع للمستهلك بنحو 20 جنيهًا وهو ما يسجّل فارقًا بنحو 30 جنيهًا عن سعر البصل الذي وصل إلى 50 جنيهًا، حيث كانت قد طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من منتجات البصل وطرح الكيلو بسعر 20 جنيها بفروع الشركات التابعة للوزارة.

انخفاض سعر البصل

كما أن هناك توقعات تفيد بانخفاض سعر البصل مجددا خلال الايام القادمة لينهار مجددا، حتى يصل إلى سعر 12 جنيهًا فى غضون أيام، ويرجع انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من البصل بالأسواق بعد إتاحته للمواطنين بمنافذ وزارة التموين، كما كشف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة أن انخفاض سعر البصل مؤخرا في الاسواق يرجع إلى إن قرب موسم حصاد البصل التى تمت زراعتها فى أغسطس الماضي، ووقف التصدير بجانب الحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، مضيفا أن بعض التجار أجروا مساحات للمزارعين، وقاموا بتبويرها وتخزين البصل عليها بهدف الاحتكار، وأكد أن الوزارة تواجه مُحتكرى البصل بإجراءات صارمة وقانونية وسيتم الضرب من حديد ضدهم.