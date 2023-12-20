بوابة ناجز: ما هي الخدمات التي تقدمها المنصة وطريقة الوصول إليها

بوابة ناجز: هي بوابة إلكترونية تم إنشائها من قبل وزارة العدل للتسهيل على المواطنين الكثير من الخِدْمَات وتوفير الوقت والجهد للحصول على الخِدْمَات إلكترونيًا، وبحسب المعلومات الصادرة من وزارة العدل فإن بوابة ناجز سجلت أكثر من 47 مليون عملية إلكترونية في العام الماضي، مما ساهم من تقليل الازدحام على مقرات وزارة العدل بنسبة كبيرة، ومن خلال تقريرنا نبين ما هي الخِدْمَات التي تقدمها بوابة ناجز وكيف الحصول عليها

ما هي خِدْمَات العدلية التي تقدمها بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل؟

الخِدْمَات العدلية التي تقدمها بوابة ناجز كما بينتها وزارة العدل على موقع المنصة، يمكن تصنيفها إلى الفئات التالية:

خِدْمَات المحاكم

تشمل خِدْمَات المحاكم على ما يلي:

تقديم طلبات التقاضي إلكترونيًا.

الاطلاع على مواعيد الجلسات.

الاطلاع على نتائج الجلسات.

استخراج صكوك الحكم.

تقديم طلبات إعادة النظر.

خِدْمَات التنفيذ

تشمل خِدْمَات التنفيذ ما يلي:

تقديم طلبات التنفيذ إلكترونيًا.

الاطلاع على حالة التنفيذ.

تقديم طلبات إيقاف التنفيذ.

تقديم طلبات إشكال التنفيذ.

خِدْمَات التوثيق

تشمل خِدْمَات التوثيق ما يلي:

إصدار الوثائق العدلية.

التصديق على المستندات.

الإشهاد على الوقائع.

خِدْمَات الصلح

تشمل خِدْمَات الصلح ما يلي:

تقديم طلبات الصلح إلكترونيًا.

الاطلاع على حالة الصلح.

تقديم طلبات إنهاء الصلح.

خِدْمَات المزاد الإلكتروني

تشمل خِدْمَات المزاد الإلكتروني ما يلي:

تقديم طلبات المشاركة في المزاد الإلكتروني.

الاطلاع على قائمة المزاد.

تقديم طلبات الشراء.

خِدْمَات المساعدة القضائية

تشمل خِدْمَات المساعدة القضائية ما يلي:

تقديم طلبات المساعدة القضائية.

الاطلاع على حالة الطلب.

متابعة إجراءات الطلب.

خِدْمَات أكاديمية ناجز

تشمل خِدْمَات أكاديمية ناجز ما يلي:

تقديم دورات تدريبية في مجال القانون والقضاء.

الاطلاع على أحدث الأحكام القضائية.

المشاركة في الندوات والمؤتمرات.

كيفية الوصول إلى الخِدْمَات بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل

يمكن الوصول إلى خِدْمَات بوابة ناجز من طريق الموقع الإلكتروني لها، أو من طريق تطبيق ناجز، وللاستخدام هذه الخِدْمَات، يجب إنشاء حساب على المنصة باستخدام رَقَم الهُوِيَّة، أو رَقَم الإقامة.