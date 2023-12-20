“إنقاذ الأبناء ونهاية غوربوز” متابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 HD والتي تشهد أحداث مثيرة وقوية

نترقب معكم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 والتي ينتظرها عدد كبير من محبي المسلسل التركي التاريخي الذي يعد من اكثر المسلسلات متابعة في مختلف أنحاء العالم ومن بينها الوطن العربي الذي أصبح لديهم الأعمال التركية منتشرة بشكل كبير خلال الفترة الماضية حيث تصدر المسلسل التركي لمحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي نظرا للمتعة والإثارة الكبيرة التي يتمتع بها المسلسل منذ عرض الحلقات الأولى منه وهو ما جعلهم يترقبون الحلقات المقبلة لمعرفه ما يحدث بها من أحداث.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141

ولا يعد ذلك المسلسل هو أول مسلسل تركي يحقق نجاح كبير في الوطن العربي حيث سبقوا عرض مسلسل قيامة أرطغرل والذي استمر لخمسه مواسم حقق خلالها نسب مشاهدة كبيرة وهو ما جعل الشركة المنتجة تقرر الاستمرار من خلال المسلسل الذي يعرض حاليا والذي يروي قصة تأسيس الدولة العثمانية منذ بدايتها والصعوبات التي واجهتهم على مدار التاريخ والنجاح الكبير الذي جعلها من أقوى الدول في ذلك العصر.

تردد قناة atv التركية

وقامت الشركة المنتجة للمسلسل بالإعلان عن أن الحلقة الجديدة تعرض في يوم الأربعاء من كل أسبوع ولذلك فان جميع متابعي المسلسل يترقبون ذلك اليوم لمشاهدة الحلقة الجديدة والتي من المقرر عرضها اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 من خلال قناه atv التركية والتي يمكن ضبطها على الأقمار الصناعية المختلفة عبر تلك الترددات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 10796 27500 أفقي 5/6 تركسات 11628 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يتم عرض الحلقة في يوم الخميس بعد أن يتم ترجمتها إلى اللغة العربية من خلال قناه الفجر الجزائرية والتي يمكن ضبطها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12034 27500 أفقي 5/6

كما تقوم القناة أيضا بعرض عدد من المسلسلات التركية الأخرى التي لديها جمهور كبير في الوطن العربي، ولذلك فقد حققت القناة الجزائرية نجاح كبير على مدار الفترة الماضية.