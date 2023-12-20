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شد حيلك .. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ترم أول 2024 الصف الثالث الإعدادي
أعلنت إدارة شؤون الطلاب والامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، يشمل الجدول جميع طلاب مدارس التعليم العام والمدارس الرياضية والمدارس الرسمية للغات في جميع مناطق المحافظة.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ترم أول القليوبية
- يوم الأربعاء 17 يناير 2024 : مادة اللغة العربية والخط والإملاء – زمن الامتحان ساعتان ونصف – يخصص 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء – من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا.
- يوم الخميس 18 يناير 2024 : مادة العلوم – زمن الامتحان ساعتان من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا – مادة التربية الدينية – زمن الامتحان ساعة ونصف من الساعة 11.30 صباحًا حتى الساعة 1 مساءً.
- يوم الأحد 21 يناير 2024 : مادة اللغة الأجنبية – زمن الامتحان ساعتان – من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا – مادة التربية الرياضية – زمن الامتحان ساعة من الساعة 11.30 صباحًا حتى الساعة 12.30 مساءً.
- يوم الاثنين 22 يناير 2024 : مادة الهندسة – زمن الامتحان ساعتان – من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا – مادة التربية الفنية – زمن الامتحان ساعتان من الساعة 11.30 صباحًا حتى الساعة 1.30 ظهرًا.
- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 : مادة الجبر والإحصاء – زمن الامتحان ساعتان – من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا – مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – زمن ساعة من الساعة 11.30 صباحًا حتى الساعة 12.30 ظهرًا.
- يوم الأربعاء 24 يناير 2024 : مادة الدراسات الاجتماعية – زمن الامتحان ساعتان من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.