شد حيلك .. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ترم أول 2024 الصف الثالث الإعدادي

أعلنت إدارة شؤون الطلاب والامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، يشمل الجدول جميع طلاب مدارس التعليم العام والمدارس الرياضية والمدارس الرسمية للغات في جميع مناطق المحافظة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ترم أول القليوبية