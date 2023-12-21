سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في الدكان + بكام بورصة الفراخ البيضاء النهاردة 

بحث الكثير من الأشخاص عن سعر كرتونة البيض اليوم وذلك بعد ارتفاع أسعار الفراخ بنحو 1 جنيه في التعاملات المتواجدة في المزارع وداخل الأسواق، و قد ارتفع سعر الفراخ داخل بعض المحافظات مثل محافظة الشرقية ووجدنا انخفاضا في أسعارها في بعض المحافظات الأخرى وسوف نوضح لكم أسعار البيض اليوم من خلال المقال التالي.

سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار البيض البلدي اليوم في محافظة الشرقية 140 جنيه للكرتونة ، ولكن أنخفض سعر البيض عن اليومين الماضيين لأسعار البيض الأحمر والأبيض وسوف نوضح أسعار البيض اليوم من خلال النقاط التالية:

تكون سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك حوالي 135 جنيه وتصل إلى 140 جنيه. يكون سعر البيض البلدي اليوم حوالي 145 جنيه في جميع المحافظات. كذلك يكون سعر البيض الأحمر اليوم حوالي 142 جنيه للطبق الواحد.

أسعار الدواجن اليوم

بعد أن تعرفنا عن سعر كرتونة البيض اليوم سوف نوضح لكم أسعار الدواجن اليوم وهي:

يكون سعر فراخ الساسو الأحمر للكيلو حوالي 75 جنيه في المزرعة و85 جنيه في الأسواق.

وصل سعر فراخ الساسو الرزي اليوم حوالي 85 جنيه في المزارع و95 جنيه في الأسواق.

أصبح سعر الفراخ الأمهات اليوم للكيلو حوالي 55 جنيه في المزارع و65 جنيه داخل الأسواق.

كما بلغ سعر فراخ البلدي اليوم حوالي 95 جنيه في المزارع و120 جنيه في الأسواق.

أسعار الكتكوت اليوم في الأسواق