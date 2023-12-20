من هـنـا.. رابط منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة 2023

يُمكنكم متابعة آخر أخبار الوجبة الأخيرة لأسماء الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية، كما أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الأسماء ستكون متاحة عبر الإنترنت، ويمكنكم الاستعلام عنها بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الوزارة، وسنوفر لكم رابطًا يوضح خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات.

رابط منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

نقدم لكم فرصة متابعة آخر أخبار الوجبة الأخيرة لأسماء الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية، كما أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن الاطلاع على الأسماء بسهولة ويسر عبر الإنترنت، ودون الحاجة إلى زيارة الوزارة، ستجدون في موقعنا رابطًا يشرح خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق لكافة المحافظات.

أولا يجب أن يتم التوجه إلى رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق.

حدد المحافظة التابع لها المواطن.

قم بالضغط على تحميل الاسماء.

وأخيرا بعد أن يكتمل تحميل الملف.

أفتح الملف وابحث عن الأسماء.

شروط الرعاية الاجتماعية العراقية