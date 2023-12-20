انتهاء أزمة السكر بقرار واحد.. أسعار السكر بعد قرارات الحكومية اليوم

تراجع في أسعار السكر وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي قد شاهدناه خلال الفترة السابقة، اعلن رئيس المواد الغذائية بالغرفة التجارية إلي توفيره في جميع المنافذ بسعر 27 جنية للكيلو وذلك بعد الإجراءات التي صرحت بها الحكومة والقيام بكافة الإجراءات التي تتحكم في السيطرة على أسعار السكر من قبل التجار علما بانة سنتناول هذا الموضوع في السطور التالية تابعونا.

تراجع في أسعار السكر

أصدرت وزارة التموين عن صرف سكر علي البطاقات التموينية بسعر 27 جنية للكيلو، حيث من خلالة كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يجب توفير السكر بوفرة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التجارية بأسعار من 27 إلى 30 جنية للكيلو ومن لم يلتزم بذلك فيرجوا الشكوي في غرفة حماية المستهلك التابع لها العميل.

اجتمع رئيس الوزراء معدد كبير من الوزراء وذلك لحل أزمة توفير السلع في المنافذ التجارية ومن بينهم توفير السكر بأسعار 27 جنية للكيلو وضخ كميات كبيرة في الأسواق بعيدا عن جشع التجار

كيلو سعر السكر الحر27 جنيها

كشف الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية عن توفير عدد كبير من السكر في الأسواق، حيث ذكر بأن صناعة السكر في مصر صناعة موسمية وأضافا ن الإنتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك، نقوم باستيراد 800 ألف طن سنويا هذا يؤدي أن ما نقوم باستيرادة بسعر الدولار حيث ارتفع سعر الدولار ارتفاع بشكل كبير خلال الفترة السابقة وهذا مما يؤدي أن يقدر حجم استهلاك مصر استيراد السكر ب 3 مليون دولار سنويا بجانب الإنتاج المحلي الموجود في الدولة من شركات السكر بمخزون القصب والبنجر.