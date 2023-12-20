جديد منحة البطالة 2023 بالجزائر موقع wassitonline anem dz وحقيقة زيادة مبلغها للمستحقين

جديد منحة البطالة 2023 في الجزائر هو ما يبحث عنه المستفيدين، وخصوصاً مع انتشار العديد من الأخبار حول زيادة قيمتها لكافة المستفيدين، حيث يتم صرف هذه المنحة للأشخاص العاطلين عن العمل بالجزائر، لمساعدتهم على تحمل نفقات الحياة مع الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم حقيقة هذا الأمر فضلاً تابعونا.

جديد منحة البطالة 2023

صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر يوسف شرفه، عن حقيقة زيادة رواتب منحة البطالة ورفع قيمتها من 13 ألف دينار جزائري، وحتى 15 ألف دينار جزائري، وذلك بعدما قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيادتها بالقيمة الموضحة، وذلك لمساندة الأشخاص الغير عاملين على تحمل نفقات الحياة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، لكي يحيوا حياة كريمة.

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هناك عدد من الخطوات الواجب اتباعها حتى يتمكن المواطن العاطل عن العمل من التسجيل في منحة البطالة، وهذه الخطوات كالتالي:

قم بالدخول على الرابط الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

قم بالنقر على تسجيل الدخول.

ثم قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

قم بالضغط على إرسال الطلب.

زيادة رواتب منحة البطالة

تقرر زيادة رواتب منحة البطالة ورفع قيمتها من 13 ألف دينار جزائري وحتى 15 ألف دينار جزائري، بحيث يتم صرف هذه الرواتب مع الزيادة المقررة في الموعد المحدد مسبقاً من قبل الحكومة، وهو اليوم 28 من كل شهر ميلادي، بحيث يتم صرف راتب شهر يناير يوم 28 من شهر يناير لعام 2024 ميلادية كما هو مقرر لها مسبقاً.