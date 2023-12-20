 ca.iq اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023 لكافة محافظات العراق

اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة، هي من أهم المواضيع التي تُشغل بال الكثير من المواطنين في محافظات، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن الإنتهاء من فحص ومراجعة جميع الطلبات المقدمة، فضلاً عن أن ذلك جاء من قبل الأحوال المدنية الخاصة للوزارة، لتكون من أهم الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص، وتُساهم في إنهاء جميع الإجراءات الهامة الخاصة بهم، وفي السطور التالية نوضح لكم طريقة القيام بإستخراج الكشوفات الخاصة بالمواطنين، لكي يتعرف عليها الجميع.

اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من القيام بإستخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق، كما يلي:-

أولاً يُرجى الذهاب إلى بوابة المواطن الحكومية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

تحديد خدمة “نقل النفوس”.

ومن ثم يُرجى القيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمواطن.

ليتم الضغط مباشرة على زر “استخراج الكشوفات”.

وستتمكن من القيام بمعرفة جميع الأسماء المشمولة في نقل النفوس.

مستندات خدمة نقل النفوس

لكي تقوم بإستخدام خدمة نقل النفوس أمام جميع المواطنين في محافظات العراق، لابد من إحضار المستندات المطلوبة:-