“البرونزية يا أهلي” موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

نعرض لكم موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كاس العالم للأندية 2023 الذي يقام في المملكة العربية السعودية وتنطلق تلك المباراة لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة التي يتابعها جميع محبي كره القدم في مختلف أنحاء العالم نظرا لاحتوائها على عدد من افضل الأندية في العالم وأصحاب البطولات القارية المختلفة وسوف يحتضن ملعب الجوهرة المشعة في مدينه الملك عبد الله الرياضية تلك المواجهة الكبيرة الذي تجمع بين بطل أفريقيا وبطل أسيا.

مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023

ويخوض النادي الأهلي تلك المباراة بعد أن فاز الفريق في المباراة الأولى له أمام نادي الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ثم خسر بطل أفريقيا في المباراة الثانية له أمام نادي فلومينيسي البرازيلي بهدفين نظيفين بينما نادي أوراوا الياباني فقد فاز في أول مباراة له أمام نادي كلوب ليون المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر في المباراة الثانية أمام نادي مانشستر سيتي بطل قارة أوروبا لثلاثة أهداف مقابل لا شيء وبذلك يلتقي الأهلي مع النادي الياباني لتحديد صاحب المركز الثالث بينما يلعب مانشستر سيتي أمام الفريق البرازيلي لتحديد الفائز بالبطولة وصاحب المركز الأول.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني والقنوات الناقلة

ومن المرتقب أن تقام المواجهة بين الفريق المصري والياباني يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر 2023 في مدينه جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكه المكرمة والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وسوف يتم نقل اللقاء من خلال شبكه قنوات ssc الرياضية السعودية والتي حصلت على الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات كاس العالم للأندية بتلك النسخة.