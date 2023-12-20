احسب معاشك بعد الزيادة الجديدة جدول صرف معاشات يناير 2024

أعلن اللواء جمال عوض، الرئيس القومي للتأمين الاجتماعي، عن زيادة جديدة في معاشات الحد الأدنى والأقصى. وتأتي هذه الزيادة بمثابة أخبار إيجابية تعزز الاستقرار المالي للفرد والرفاهية المجتمعية ويترقب المواطنون بفارغ الصبر هذه الزيادة، حيث سيتمكنون من تحسين مستوى حياتهم المالية بشكل كبير. وتمثل هذه الزيادة علامة على التفاؤل الذي يسود الأوساط الاقتصادية والاجتماعية ومن المقرر ان يكون الحد الأدنى للمعاش سيرتفع من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه،الحد الأقصى للمعاش سيرتفع من 8720 جنيهات إلى 10080 جنيهات وستستفيد من هذه الزيادة أكثر من 10 ملايين مستحق للمعاشات.

جدول صرف معاشات يناير 2024

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع معاشات شهر يناير 2024 حيث يستفيد أكثر من 11 مليون مستحق من هذه الدعم الحيوي. يشمل هذا الإجراء النوعي صرف المعاشات على مدار ستة أيام متتالية،

اعتبارًا من الأول من يناير 2024، ليمتد هذا الدعم الاجتماعي الرئيسي لتشمل الفترة من يوم الاثنين الموافق 1 يناير وحتى الخميس الموافق 4 يناير 2024.

وفي هذا السياق، يكون يوم الاثنين 1 يناير 2024 هو انطلاقة العطاء، حيث يتم تقديم أول أيام صرف معاشات شهر يناير 2024، مع تواصل الدعم اليومي وفقًا للتواريخ التالية.

يلتزم الجدول الزمني المحدد بتقديم الدعم للمستحقين يوم الثلاثاء 2 يناير، الأربعاء 3 يناير، والخميس 4 يناير 2024.

حيث يستمر توزيع المعاشات لتشمل جميع المحتاجين خلال هذه الفترة المحددة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز التوازن الاجتماعي بفعالية

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2024. وتأتي هذه الزيادة بنسبة 15%، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه، وسيرتفع الحد الأقصى للمعاش من 8720 جنيهات إلى 10080 جنيهات ويأتي قرار زيادة المعاشات في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم. كما يعكس هذا القرار اهتمام الدولة برعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة أصحاب المعاشات.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2024

سيتم تطبيق القرار في أول شهر يناير 2024 أي مع صرف معاشات شهر يناير المقبل وبذلك، سيتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على الزيادة الجديدة في معاشات شهر يناير 2024 وتجدر الإشارة إلى أن زيادة المعاشات تأتي بعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي أصبح 3500 جنيهًا اعتبارًا من أول يناير 2024.