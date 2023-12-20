كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة العراق 2024 “تحميل الأسماء pdf”

تشهد العديد من البلدان تحولات اقتصادية واجتماعية، وفي هذا السياق، يتجه الكثيرون نحو البحث عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 يعكس هذا الاهتمام الزائد أهمية توفير الدعم للأسر المحتاجة، مما يسهم في التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة حياة الفئات المستحقة، وهو محور أساسي لتحقيق التوازن في المجتمع.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تعتبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق القوائم الخاصة بالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 جزءًا من استراتيجية حكومية تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر الأشد احتياجًا.

يظهر الإعلان عن أسماء المستفيدين استجابة فعّالة لحوالي 300,000 طلب تم استلامه، وهو إجراء يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم في ظل الظروف الصعبة.

للحصول على الدعم، يجب على المتقدمين تحقيق شروط محددة، منها الجنسية العراقية وتكوين أسرة مؤلفة من 4 أفراد على الأقل، مع التركيز على الفئة العمرية المناسبة.

يمكن الآن للمواطنين الاطلاع على القوائم وتنزيلها لبدء عملية صرف الرواتب، وهو مؤشر إيجابي على التحول نحو تقديم دعم فعّال للفئات المستحقة.

تقديم معلومات الاستعلام عن الأسماء يعد خطوة رائدة نحو تعزيز شفافية أكبر في عمليات التوزيع الاجتماعي، حيث يمكن للمواطنين زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية http://molsa.gov.iq/ للبحث عن الأسماء بسهولة وفق الخطوات المحددة.

يبرز هذا الإجراء جهود الحكومة في توجيه الدعم الاجتماعي نحو الفئات المستحقة، مع التركيز على الشمولية والعدالة في توزيع الفوائد الاجتماعية، مما يسهم في تعزيز التوازن الاجتماعي وتقديم حياة أفضل للمواطنين.