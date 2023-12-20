البيبي الصغير.. تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي للأطفال بعد التحديث 2023 على القمر الصناعي نايل سات

قناة طيور الجنة هي من أهم القنوات شهدت إقبالاً كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث إنها نجحت بشكل لا يمكن تكراره في أي قناة فضائية أخرى، نظرًا للمحتوى القيم التي تقوم القناة بنقله وإذاعته لشريحة كبيرة من الأطفال، حتى أنه يمكن القيام بإستقبال هذه القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة

من السهل القيام بإستقبال قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11393.

استقطاب القناة يكون رأسي.

معامل تصحيح الخطأ فهو 4/3.

تردد قناة طيور بيبي

ويمكن كذلك القيام بإستقبال قناة طيور بيبي، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما تردد القناة يكون 11274.

استقطاب القناة هو عمودي.

معدل ترميز قناة طيور بيبي هو 27500.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة وطيور بيبي

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة طيور الجنة وطيور بيبي، وفقًا لما يلي:-