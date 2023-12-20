“spa.gov.iq/umbrella” .. كيف اطلع اسمي في منصة مظلتي؟ .. وزارة العمل تٌجيب بالخطوات

تعد منصة مظلتي أداة حيوية للمواطنين العراقيين البحث عن أسمائهم في إطار الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة، التي أطلقتها وزارة العمل بهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين الأوضاع المعيشية، يمكنكم اتباع الخطوات التالية للبحث عن اسمكم:

كيف اطلع اسمي في منصة مظلتي؟

يمكن البحث عن أسمي في منصة مظلتي من خلال هذه الخطوات:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية: يبدأ البحث بالدخول إلى المنصة الرسمية عبر الإنترنتhttps://spa.gov.iq/umbrella/

تحديد أسماء الرعاية الاجتماعية: يجب اختيار القسم المتعلق بالرعاية الاجتماعية والتنقل إلى الوجبة السادسة.

اختيار الوجبة السادسة: حدد الوجبة السادسة من القائمة للوصول إلى قائمة المستفيدين.

اختيار أسماء المشمولين: بعد تحديد الوجبة، اختر قسم الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

الضغط على زر الاستعلام: اضغط على زر الاستعلام للحصول على نتائج بناءً على المعلومات التي قمت بإدخالها.

تحميل كشوفات الأسماء بصيغة PDF: في النهاية، يمكنك تحميل وتنزيل كشوفات الأسماء بصيغة PDF والاحتفاظ بها على جهازك.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية 2023