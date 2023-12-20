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ألحق ذاكر عشان مافيهاش تأجيل!! موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 النهائية بالترم الأول
نقدم لكم جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 في محافظة الإسماعيلية، حيث قام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالموافقة عليها، تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام والخاص واللغات في 13 يناير 2024 وتنتهي في 23 يناير 2024، تأتي هذه الجداول كنتيجة للجهود المبذولة من قبل السلطات التعليمية في الإسماعيلية، حيث تمت الموافقة عليها بعناية ودقة من قبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ المنطقة، مما يعزز الشفافية والتخطيط الفعّال للعام الدراسي الجاري.
موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024
- بالنسبة لامتحانات الصف الثاني الثانوي العام والخاص واللغات، فستبدأ امتحانات نصف العام الدراسي الحالي من 14 يناير وحتى 24 يناير 2024.
- وأعلن محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.
- تم التأكيد على أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة العاجلة في بعض المدارس، قد تتطلب بعض اللجان فترة مسائية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.
- وقد وجهت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير كافة سبل الراحة لضمان سلامة الطلاب وراحتهم.
- كما أكدت إدارة التربية والتعليم على ضرورة تكثيف الاستعدادات لتوفير بيئة جيدة لأداء الامتحانات.
- وفي هذا السياق، أكدت إدارة المحافظة على ضرورة تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية، لتوفير كل الاحتياجات الضرورية لسير عملية الامتحانات بشكل سلس وفعّال.