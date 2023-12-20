ألحق ذاكر عشان مافيهاش تأجيل!! موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 النهائية بالترم الأول

نقدم لكم جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 في محافظة الإسماعيلية، حيث قام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالموافقة عليها، تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام والخاص واللغات في 13 يناير 2024 وتنتهي في 23 يناير 2024، تأتي هذه الجداول كنتيجة للجهود المبذولة من قبل السلطات التعليمية في الإسماعيلية، حيث تمت الموافقة عليها بعناية ودقة من قبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ المنطقة، مما يعزز الشفافية والتخطيط الفعّال للعام الدراسي الجاري.

موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024