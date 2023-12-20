إجازة مدتها شهر!! التعليم المصري يٌعلن عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 للمدارس والجامعات .. الخطة الزمنية للدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر موعد بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024، حيث سيكون انطلاقه يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، يشمل هذا الإعلان الخطط التعليمية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

من المقرر أن يستمر الترم الثاني لمدة ثلاثة أشهر، حيث تختتم الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في 6 يونيو 2024، يأتي هذا في إطار الخطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي.

امتحانات الترم الأول

تشهد فترة ما قبل بداية الترم الثاني إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تنطلق في 9 يناير 2024، وتستمر حتى 25 يناير 2024، هذا يمنح الطلاب فترة زمنية كافية للاستعداد لاختباراتهم.

إجازة نصف العام

من المتوقع أن تبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 27 يناير 2024، وتستمر حتى 8 فبراير 2024، ستمتد فترة الإجازة لمدة أسبوعين، مما يمنح الطلاب والمعلمين الوقت الكافي للاستراحة والاستعداد للترم الثاني.

جدول الامتحانات