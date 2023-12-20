إجازة مدتها شهر!! التعليم المصري يٌعلن عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 للمدارس والجامعات .. الخطة الزمنية للدراسة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر موعد بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024، حيث سيكون انطلاقه يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، يشمل هذا الإعلان الخطط التعليمية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.
موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024
من المقرر أن يستمر الترم الثاني لمدة ثلاثة أشهر، حيث تختتم الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في 6 يونيو 2024، يأتي هذا في إطار الخطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي.
امتحانات الترم الأول
تشهد فترة ما قبل بداية الترم الثاني إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تنطلق في 9 يناير 2024، وتستمر حتى 25 يناير 2024، هذا يمنح الطلاب فترة زمنية كافية للاستعداد لاختباراتهم.
إجازة نصف العام
من المتوقع أن تبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 27 يناير 2024، وتستمر حتى 8 فبراير 2024، ستمتد فترة الإجازة لمدة أسبوعين، مما يمنح الطلاب والمعلمين الوقت الكافي للاستراحة والاستعداد للترم الثاني.
جدول الامتحانات
- 9 يناير 2024: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.
- 27 يناير 2024: بداية إجازة نصف العام.
- 8 فبراير 2024: انتهاء إجازة نصف العام.
- 10 فبراير 2024: بداية الفصل الدراسي الثاني.
- 6 يونيو 2024: انتهاء الفصل الدراسي الثاني.
- 25 مايو 2024: بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.
- 1 يونيو 2024: بداية امتحانات الدبلومات الفنية.
- 15 يونيو 2024: بداية امتحانات الثانوية العامة.
- يعكس هذا الجدول الدقيق ترتيب الأحداث الرئيسية في الفترة المقبلة، ويمهد الطريق لانتقال سلس في المراحل الدراسية المختلفة.