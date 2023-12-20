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بدء العد التنازلي خلاص!! جاهزين ولا لسه .. كم يوم على امتحانات الصفوف الثانوية 2024؟
تعتبر فترة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 من اللحظات المهمة التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، يهدف الجميع إلى التحضير الجيد والتخطيط الفعّال، والتي تكون ذات أهمية خاصة لطلاب النقل في هذا العام الدراسي.
كم يوم على امتحانات الصفوف الثانوية
- في هذا السياق، قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد امتحانات الترم الأول لعام 2024، شملت جميع الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، سيكون يوم الأحد 14 يناير 2024 هو تاريخ بداية هذه الاختبارات المهمة.
- من المتوقع أن تقوم المديريات التعليمية في المحافظات بالإعلان عن جداول الامتحانات للطلاب في صفوف النقل.
- يمتد الاختبار لمدة تقرب من أسبوعين، بدءًا من 14 يناير 2024 وحتى 25 يناير 2024.
- يشمل هذا الفترة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني، وأيضًا امتحان الجدارات الأساسية لهم.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني، بما في ذلك امتحان الجدارات الأساسية، في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، حسب إعلان وزارة التربية والتعليم.
- تستمر فترة الاختبارات لمدة أسبوعين، حيث تنطلق إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024، لتمتد لمدة أسبوعين إضافيين.
- تنتهي إجازة نصف العام في 8 فبراير 2024، ممهدة لبداية الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024، الذي يمتد حتى 6 يونيو 2024.
- هذا وفي ظل هذه المعلومات، ينصح الطلاب وأولياء الأمور بالبدء في التحضير المبكر وتنظيم الوقت لضمان تحقيق أفضل النتائج في امتحانات الفصل الدراسي الأول.