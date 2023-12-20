بدء العد التنازلي خلاص!! جاهزين ولا لسه .. كم يوم على امتحانات الصفوف الثانوية 2024؟

تعتبر فترة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 من اللحظات المهمة التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، يهدف الجميع إلى التحضير الجيد والتخطيط الفعّال، والتي تكون ذات أهمية خاصة لطلاب النقل في هذا العام الدراسي.

كم يوم على امتحانات الصفوف الثانوية