تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf “من هنـــا” .. عبر موقع وزارة العمل molsa.gov.iq

تعكس تحولات العديد من البلدان في العصر الحالي تغيراتٍ اقتصادية واجتماعية جوهرية في هذا السياق، يشهد العراق اهتمامًا متزايدًا بالبحث عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023، يعكس هذا الاهتمام الزائد أهمية توفير الدعم للأسر المحتاجة، ويسهم في التنمية الاجتماعية ورفع جودة حياة الفئات المستحقة، وهو محور أساسي لتحقيق التوازن في المجتمع.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تتبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق استراتيجية حكومية تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر الأكثر احتياجًا من خلال إعداد قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

يعد الإعلان عن أسماء المستفيدين استجابة فعّالة لنحو 300,000 طلب تم استلامه، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم في ظل الظروف الصعبة.

تعتبر خطوة تقديم معلومات الاستعلام عن الأسماء خطوة رائدة نحو تعزيز شفافية أكبر في عمليات التوزيع الاجتماعي.

يمكن للمواطنين زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية http://molsa.gov.iq/ للبحث عن الأسماء بسهولة وفق الخطوات المحددة.

شروط الحصول على الدعم