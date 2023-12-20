بعد إضافة الزيادة الجديدة “جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023” .. وأحسب راتبك هيكون كام

تعمل وزارة المالية جاهدة على تحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خلال إصدار رواتب ديسمبر، المقرر صرفها اعتبارًا من اليوم 24 من هذا الشهر يتضمن راتب هذا الشهر علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، كجزء من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للعاملين.

جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023