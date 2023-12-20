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بعد إضافة الزيادة الجديدة “جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023” .. وأحسب راتبك هيكون كام
تعمل وزارة المالية جاهدة على تحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خلال إصدار رواتب ديسمبر، المقرر صرفها اعتبارًا من اليوم 24 من هذا الشهر يتضمن راتب هذا الشهر علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، كجزء من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023
- تاريخ صرف الرواتب والزيادة الجديدة لعام 2023 يأتي مع زيادة ملموسة في الدخل للموظفين البالغ عددهم نحو 4.5 مليون، حيث تم تعديل العلاوة لتصل إلى 600 جنيه شهريًا.
- يستفيد هؤلاء الموظفون من هذه الزيادة على مدار السنة، ويبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 16.4 مليار جنيه سنويًا.
- بالإضافة إلى ذلك، يستفيد عمال الهيئات العامة الاقتصادية، البالغ عددهم حوالي 336.4 ألف موظف، من هذه الزيادة، مما يتطلب تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.
- تعكس هذه الخطوة التفاني في دعم القطاع الحكومي وتحفيز الاقتصاد المحلي.
- من جهة أخرى، تظهر زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين في ميزانية السنة المالية الجديدة (2023/2024) بقيمة 60 مليار جنيه التزام الحكومة بتعزيز الوظائف وتحسين الأوضاع المالية للموظفين.
- يبلغ إجمالي هذه الأموال 470 مليار جنيه، مما يشكل نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، معبرًا عن رغبة الحكومة في دعم القطاع العام وضمان رفاهية العاملين.
- تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الحياة المهنية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مع التركيز المستمر على رفع مستوى الرواتب وتعزيز النشاط الاقتصادي العام.