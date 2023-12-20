بعد إضافة الحد الأدنى للمعاشات “تابع جدول صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة” عشان الكريسماس

تمثل زيادة معاشات شهر يناير 2024 موضوعًا ذا أهمية بالغة، إذ يستحوذ على انتباه الجماهير ويشكل مصدر تفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة 15% تجسيدًا لالتزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمعاشات بتحقيق العدالة المالية وتحسين الأوضاع المالية للمواطنين.

جدول صرف معاشات شهر يناير 2024