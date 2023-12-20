استقبل الآن “تردد قناة أبو ظبي الرياضيه” متاحة على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة 2024

يتناول هذا المقال دليلاً شاملاً لتردد قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة HD الجديدة لعام 2023، تتبع هذه القنوات مجموعة من الأحداث الرياضية البارزة وتمتاز بتقديم محتوى مجاني للمشاهدين بدون تكلفة اشتراك.

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه

يمكنك ضبط استقبال تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD الجديدة لعام 2023 على القمر الصناعي النايل سات باستخدام المعلومات التالية:

اسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD على النايل سات هو 12226، بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ⅚. القمر الصناعي المستخدم هو النايل سات، والاستقطاب أفقي.

تردد قناتي أبوظبي الرياضية 3 و 4

قناتي أبوظبي الرياضية 3 و 4 متاحتين على القمر الصناعي NileSat، بتردد 12467 ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4. تبث القناتين بجودة عالية HD.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD 1,2,3 على عرب سات

يمكنك الحصول على تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديدة عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام المعلومات التالية:

اسم القناة: أبوظبي الرياضية 1/2/3.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: عالية الدقة (HD).

توفر هذه المعلومات للمشاهدين إمكانية ضبط أجهزتهم للاستمتاع بتغطية شاملة للفعاليات الرياضية المميزة التي تقدمها قنوات أبو ظبي الرياضية HD في عام 2023.

قنوات أبو ظبي الرياضية 2024

توفر قنوات أبو ظبي الرياضية جميع بث مباريات كرة القدم بأعلى جودة ممكنة، حيث أنها توفر بشكل مجاني على الترددات المجانية التي تم ذكرها لكم عبر موقع البديل الإخباري.