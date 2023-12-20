هتلحق تقدم فيها ولا لا؟!! مسابقة 30 الف معلم “الشروط والأوراق المطلوبة وموعد ظهور النتيجة”

وفي سياق الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز جودة التعليم، تعكس هذه المبادرات التفاني في تقديم الدعم للمعلمين وضمان التكامل الفعّال للعملية التعليمية، يعكس تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منح الفرصة للمعلمين الغير ناجحين في المسابقة لإعادة التدريب فرصة إضافية لتحسين مهاراتهم وتعزيز تأثيرهم في البيئة التعليمية.

مسابقة 30 الف معلم