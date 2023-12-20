“مضيعش فلوسك تاني عليها” اسعار السجائر اليوم كما أعلنتها الشرقية للدخان للمستهلكين

بعد زيادة قيمة الضريبة التي يتم إضافتها على سعر السجائر، للأسف تم رفع أسعار السجائر للمستهلكين الفترة الأخيرة، وهذا ما جعل المدخنين يتساءلون يوميًا عن اسعار السجائر اليوم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم آخر ما وصلت إليه الأسعار بناء على بيان الشركة الشرقية للدخان، فتابعوا معنا.

اسعار السجائر اليوم

أقرت الحكومة المصرية ضريبة مضافة على قيمة السجائر المحلية والمستوردة، حيث الضريبة كانت ما بين 4.5 جنيه إلى مبلغ 7 جنيه مصري، وبعد الإقرار بهذه الضريبة، سجلت الأسعار الخاصة بالسجائر القيم التالية:

علبة كليوباترا سوبر بسعر 27 ج.

علبة مونديال سيلفر وأرزق وأحمر سعر 27 ج.

علبة كليوباتر بلاك ليبول 27 ج.

العلبة من مونديال سويتش بلوبيري ومنتول سعر 27 ج.

سعر سجائر بوكس العشرة اليوم 20 ج.

علبة كليوباتر من نوع كينج سايز اليوم 27 ج.

كيلوباترا البوكس الأبيض العلبة منها 27 ج.

بوسطن أو بلمونت بسعر 27 ج.

عبوة تايم بسعر 38 ج.

عبوة تارجت بسعر 29 ج.

اسعار السجائر اليوم في مصر

ذكرنا لكم بعض أسعار السجائر اليوم، مع العلم أن هذه الأسعار هي السعر للمستهلك الرسمي بناء على ما أعلنتها الشركة، وللأسف سعرها في السوق السوداء يختلف عن هذا السعر ويزيد بعض الجنيهات، وذلك نتيجة لاحتقار التجار الأسعار.

وللعلم أن السجائر المستوردة سعرها ما بين 29 جنيه مصري وحتى سعر 74 جنيه مصري، وذلك حسب النوعية، حيث على سبيل المثال عبوة سيلكت بسعر 29 جنيه مصري بعد أن كانت بسعر 24 ج، بينما سعر العبوة من دافيدوف بسعر 74 جنيه مصري بعد أن كانت بسعر 64 جنيه مصري.