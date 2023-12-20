“هنـــا” جدول امتحانات الصفوف الإعدادية لجميع المحافظات بمصر 2024 .. مستعد ولا ايه

امتحانات الفصل الدراسي الأول تعد لحظة مهمة في حياة الطلاب، حيث تمثل فرصة لقياس تحصيلهم وفهمهم للمواد التعليمية، يبدأ نشاط التقويم الشامل في 14 يناير 2024، حيث تعمل المديريات التعليمية بجد لترتيب وتنظيم الجداول الامتحانية بدقة.

جدول امتحانات الصفوف الإعدادية