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للابتدائي والإعدادي والثانوي “موعد امتحانات نصف العام الدراسي” أقل من أسبوعين بس!!
في الوقت الحالي، يشهد جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2024 اهتمامًا متزايدًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث يسعى الجميع إلى فهم مواعيد هذه الامتحانات المهمة، يعمل الأهل بجد لضمان أن يكون أبناؤهم جاهزين بشكل فعّال لهذه التحديات الدراسية.
موعد امتحانات نصف العام الدراسي
- تعتبر الامتحانات خطوة حاسمة في مسار التعليم، حيث تمثل فرصة للطلاب لتجاوز المراحل التعليمية وتحقيق التقدم الأكاديمي.
- تزداد الضغوط النفسية والعصبية خلال هذه الفترة، ولهذا يلعب فهم الجداول الزمنية دورًا حيويًا في تحضير الطلاب وتقليل تلك الضغوط.
- في محافظة جنوب سيناء، أكد اللواء خالد فودة محافظ المنطقة على الأهمية الكبيرة للجداول الزمنية للامتحانات.
- يظهر ترتيب الامتحانات تنوعًا في فترات الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية، مما يمنح الطلاب فرصة للتخطيط المسبق وتطوير استراتيجياتهم لمواجهة هذه التحديات.
- للصفوف الابتدائية (الرابع والخامس والسادس)، من المقرر أن تبدأ الامتحانات في 13 يناير وتستمر حتى 14 يناير.
- أما امتحانات الصف الثاني في نفس الفترة، والثالث في الفترة من 13 إلى 15 يناير.
- تختلف فترات الامتحانات لمدارس الصم والبكم، حيث تشمل الفترة من 13 يناير إلى 15 يناير للصفوف الرابع والسادس، ومن 13 يناير إلى 17 يناير للصفوف السابع والثامن.
- إدراكًا دقيقًا لتواريخ الامتحانات يلعب دورًا هامًا في تقليل الضغط النفسي على الطلاب، مما يتيح لهم الوقت الكافي للتحضير الجيد، تلك الفترة الزمنية تمثل لحظة حاسمة في حياة الطلاب، حيث يتعين عليهم تحقيق أداء متميز للانتقال بثقة إلى المراحل التعليمية القادمة.