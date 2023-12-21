“لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية 2023” .. تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على النايل سات

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية من الترددات الأساسية التي يفضلها عشاق الرياضة ومتابعو كرة القدم، إذ تعرض القنوات أهم المباريات والأخبار الرياضية المحلية والدولية. أصبحت هذه القنوات منارة رئيسية لعشاق الرياضة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، يمكن العثور على تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على النايل سات وعرب وسات، مما يسهل على المشاهدين متابعة المحتوى الرياضي الشيق الذي تقدمه هذه القنوات.

نبذة عن قنوات SSC المجانية

شبكة قنوات SSC هي مجموعة قنوات تلفزيونية سعودية متخصصة في الرياضة، حيث تقدم تغطية شاملة لمباريات وبطولات كرة القدم المحلية والعالمية بالإضافة إلى مختلف الألعاب الرياضية الأخرى.

تأسست SSC في أبريل 2021 وشكلت شراكة مع مجموعة MBC لتصبح الوكيل الإعلاني الحصري للأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية.

تمكنت SSC من الحصول على حقوق البث لمدة أربع سنوات حتى عام 2024، وتعمل جاهدة على تطوير الإنتاج التلفزيوني الفضائي لتشمل الأحداث الرياضية العالمية.

كما تتوفر قنوات SSC بشكل مجاني عبر الفضائيات والأقمار الصناعية، ويمكن مشاهدتها عبر تطبيقات مثل VIP وأجهزة مثل GOBX وشاهد.

بالإضافة إلى ذلك تقوم SSC بنقل مبارياتها عبر تقنيات محددة على الإنترنت مثل تقنية GSA، هذه الشبكة تعتبر وجهة رئيسية لعشاق الرياضة الذين يبحثون عن تغطية شاملة ومتميزة لأبرز الأحداث الرياضية في السعودية وحول العالم.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

هذه الترددات تُمكّن محبي كرة القدم والرياضة عمومًا من متابعة أبرز البطولات والأحداث الرياضية الهامة التي تُعرض على قنوات ssc بأعلى جودة وبدون تشفير.

تردد قنوات ssc السعودية على بدر سات

تردد قنوات ssc السعودية على القمر الصناعي بدر سات هو كالتالي: