اقتصاد
مش هنقول 19 ولا 22%!! شهادات البنك الاهلي المصري بأعلى عائد شهري بمناسبة السنة الجديدة 2024
يعد البنك الأهلي المصري من الجهات المالية المرموقة في مصر، حيث يقدم مجموعة واسعة من شهادات الاستثمار التي تلبي مختلف احتياجات العملاء وتلبي توقعاتهم المالية، تتمثل إحدى الخيارات في شهادات الاستثمار البنكية، والتي تأتي بتنوع مدهش يسمح للعملاء باختيار الخيار الأمثل الذي يناسب أهدافهم المالية وفترة الاستثمار المفضلة.
شهادات البنك الاهلي المصري
- تبرز شهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات كواحدة من الخيارات المفضلة لدى العديد من المستثمرين، حيث يتيح لهم هذا الخيار الاستفادة من عائد ثابت بنسبة 19% شهريًا، هذه الشهادة تتيح للمستثمرين البدء بمبلغ قدره 1000 جنيه، مما يجعلها متاحة لفئة واسعة من الأفراد.
- ولمن يبحث عن تنوع في العائد، تقدم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج فرصة فريدة، يمكن للعملاء الاستمتاع بعائد يصل إلى 22% شهريًا في السنة الأولى، يتبعه 18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، هذا يوفر للمستثمرين إمكانية تحقيق عوائد متزايدة على مدى فترة الاستثمار.
- وفي إطار التنوع، تأتي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات، يعتمد عائد هذه الشهادة على تقديرات السوق، حيث يمكن للمستثمرين الاستمتاع بعائد بنسبة 18.5% ربع سنويًا.
- للذين يسعون إلى استثمارات طويلة الأمد، تقدم الشهادة الخماسية خيارًا مغريًا، يمكن للمستثمرين الاستمتاع بعائد شهري بنسبة 12.25% لمدة 5 سنوات، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يرغبون في بناء محفظة استثمارية قائمة على التحقيق المتواصل للعوائد.
- وإلى جانب هذه الخيارات، تأتي شهادة أمان المصريين لمدة 3 سنوات كبديل.
- يمكن للمستثمرين الحصول على عائد بنسبة 13% شهريًا مع حد أدنى للشراء قدره 500 جنيه وحد أقصى قدره 2500 جنيه، توفر هذه الشهادة فرصة للمستثمرين ذوي الدخل المتوسط للاستفادة من الاستثمارات بمبالغ معقولة.