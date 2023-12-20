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بشرى سارة لطلاب الابتدائي “تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024” كلها أيام بس .. مدتها شهر
نقدم لكم تحقيقات ومتابعات حول مواعيد إجازة نصف العام 2024 وتوقيت بداية الفصل الدراسي الثاني، تبدأ الإجازة بعد انتهاء امتحانات الترم الأول للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانوي وامتحان الشهادة الإعدادية، مما يثير اهتمام القراء حول هذه الفترة الهامة في النظام التعليمي.
تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024
- تحديدًا، تكون إجازة نصف العام 2024 من 27 يناير حتى 8 فبراير، تشمل هذه الفترة جميع الصفوف وتمثل فترة استراحة هامة بين الأحمال الدراسية.
- وفي هذا السياق، نلفت الانتباه إلى بداية الترم الثاني، الذي يعيد فتح أبواب المدارس لمتابعة مسيرة التعلم في العام الدراسي.
- من جهة أخرى، يتعمق التقرير في توقيت امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل في 9 يناير، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 14 يناير، مع التنويه بتنظيم جداول الامتحانات حسب ظروف كل محافظة.
- يشير التقرير أيضًا إلى توحيد إجازة نصف العام مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية إذا كان هناك تعارض في المواعيد. هذا الجانب يبرز أهمية التنسيق في الأوقات الرسمية للراحة الطلابية.
- وفيما يخص موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم دخول الامتحان، يتعرض التقرير لتلك التفاصيل، بتسليط الضوء على الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالامتحانات الهامة.
- أخيرًا، يلقي التقرير نظرة على بداية الفصل الدراسي الثاني في مصر في 10 فبراير 2024، مع تحديد مدة الفصل ونهايته، مُلمحًا إلى اقتراب فترة الامتحانات نهاية العام الدراسي.