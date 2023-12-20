بشرى سارة لطلاب الابتدائي “تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024” كلها أيام بس .. مدتها شهر

نقدم لكم تحقيقات ومتابعات حول مواعيد إجازة نصف العام 2024 وتوقيت بداية الفصل الدراسي الثاني، تبدأ الإجازة بعد انتهاء امتحانات الترم الأول للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانوي وامتحان الشهادة الإعدادية، مما يثير اهتمام القراء حول هذه الفترة الهامة في النظام التعليمي.

تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024