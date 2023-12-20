“شاهد الطبيعة بأعلى جودة” على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر واحدة من أبرز وأكثر القنوات البحث عنها بشكل دائم، حيث تقدم محتوى استثنائي ومتنوع يستكشف جمال وتنوع العالم، يتميز برنامجها برؤى استكشافية فريدة تلهم المشاهدين وتنقلهم إلى عوالم جديدة ومدهشة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

تتميز القناة بتقديم محتوى متميز حول المناظر الطبيعية الساحرة، والبيئات البرية والبحار والمحيطات، وكذلك عن الثقافات والعلوم تسلط ناشيونال جيوغرافيك الضوء على التنوع البيولوجي والبيئي لكوكب الأرض، مما يجعلها مصدرا ممتازا للتعلم والاكتساب المعرفي.

ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

التردد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 30000.

التشفير: مفتوحة.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تبرز قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال عرضها لمعلومات مثيرة وجذابة حول جمال الطبيعة تعتبر القناة مصدرا رئيسيا للاستكشاف والتعلم حول عجائب الطبيعة وتنوعها.

يتميز برامج القناة بتقديم مغامرات فريدة وغير تقليدية، سواء كانت في الغابات الكثيفة، أو على قمم الجبال، أو في أعماق المحيطات.

تعرض صور للطبيعة والحضارات العالمية التي يستمتع بها المشاهد.

يتيح المحتوى للمشاهدين التفاعل مع حياة السكان المحليين، حيث يتم التركيز على قصص النجاح والتحديات التي يواجهها الناس في مناطقهم مما يشجع على التفكير في حماية البيئة.

أهم البرامج التي تقدمها القناة ناشيونال جيوغرافيك