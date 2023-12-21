“هتتفرج براحتك على الماتشات استقبل الآن” .. تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 OnTime Sports علي النايل سات وعربسات بجودة HD

تردد قناة أون تايم سبورت، حيث تعتبر قناة أون تايم سبورت وجهة رئيسية لعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، حيث تتمتع بحقوق حصرية لبث المباريات المحلية والعالمية مباشرة وبجودة عالية عبر الأقمار الصناعية، تعتبر من بين أكبر القنوات الرياضية في مصر وأكثرها شهرة، وتتميز بتغطية شاملة لجميع المسابقات المحلية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت

بفضل تركيزها على نقل مباريات كرة القدم على الصعيد المحلي والدولي، تستطيع أون تايم سبورت الوصول إلى جمهور واسع في جميع أنحاء العالم العربي، ويعتبر تميزها في نقل أحداث الرياضة وتقديم محتوى رياضي متميز يجعلها قناة مفضلة للملايين من عشاق الرياضة.

وبالإضافة إلى ذلك تُعطي أون تايم سبورت اهتمامًا كبيرًا لمنتخب مصر لكرة القدم، حيث تنقل مبارياته الودية والرسمية، هذا الاهتمام بالأحداث الرياضية المحلية والدولية يُجعل القناة محطة مفضلة لعشاق الرياضة والمتابعين لأحدث الأحداث الكروية والرياضية في مصر والمنطقة العربية.

تردد قناة OnTime Sports على نايل سات

يحظى تردد قناة أون تايم سبورت بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، إذ يبحث الكثيرون عن تحديث ترددات الريسيفر للحصول على أعلى جودة وأداء مشاهدة، تتميز القناة ببرامج رياضية مميزة واستوديو تحليلي قوي يستضيف نجوم كبار في عالم كرة القدم والرياضة في مصر، حيث يقومون بتحليل وتعليق جميع المباريات والأحداث الرياضية التي تبثها القناة.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الدرجة: 7.3 غرب.

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport 2

باستخدام هذا التردد يمكنك الاستمتاع بمتابعة قناة أون تايم سبورت 2 ومشاهدة المحتوى الرياضي المتنوع والمباريات عبر جهاز الاستقبال الخاص بك.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport 3

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات هو كما يلي: