بداية من يناير “موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024” .. هتقبض زيادة 400 جنية

تعزيز نظام التأمين الاجتماعي في مصر شهدت خطوة هامة وملموسة مؤخرًا، حيث قام اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإعلان عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من الأول من يناير 2024، هذه الخطوة الجريئة تعكس التفاني في تحسين ظروف المؤمن عليهم وتعزيز فعالية نظام التأمين الاجتماعي.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024