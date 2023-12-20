“الأصفر طاير بصاروخ” اسعار الذهب اليوم في مصر عيار ٢١ وباقي الأعيرة.. الجرام عدى الـ 3 آلاف

اسعار الذهب اليوم في مصر عيار ٢١ ما يبحث عنه المواطنين والمواطنات وتجار الذهب والمستثمرين في الوقت الحالي، حيث يتساءلون عن ىخر تحديث لسعر الذهب اليوم بعد أن تجاوز سعر ثلاث آلاف جنيه مصري للجرام الواحد، وفي تقريرنا اليوم نذكر لكم آخر الأخبار بشأن الذهب، فكونوا معنا.

اسعار الذهب اليوم في مصر عيار ٢١

بحث المواطنين والمواطنات الآن عن بوصة الذهب في مصر واسعار الذهب حاليا وآخر ما وصلت إليه الأسعار اليوم، والجدير بالذكر أن الذكر يتسارع الآن ويرتفع بشكل كبير، حيث أسعار الذهب اليوم دون مصنعية على النحو التالي:

سعر الذهب من عيار 18 سجل اليوم 2572 جنيه مصري.

عيار 21 سجل اليوم مبلغ 3000 جنيه مصري.

عيار 24 جاء اليوم 3429 جنيه مصري.

سعر الذهب العالمي للأونصة بسعر 2034 دولار أمريكي.

سعر النصف جنيه الذهب بـ 12 ألف جنيه، حيث الجنيه الذهب بسعر 24 ألف جنيه مصري، حيث مصنعية الجنيه الذهب تقريبًا 50 إلى 55 جنيه مصري.

اسعار الذهب حاليا

ذكرنا لكم اسعار الذهب اليوم في مصر عيار ٢١ دون المصنعية وأيضًا قيمة الضريبة المضافة 10% على سعر عيار الذهب الواحد، والجدير بالذكر أن المصنعية تختلف من مكان لمكان آخر، حيث نوعية الذهب يُحدد قيمة المصنعية، والتي تبدأ من مبلغ 100 جنيه مصري وإلى مبلغ 500 جنيه على الجرام الواحد، وبشكل عام نقول أن بورصة الذهب في مصر غير مستقرة الساعات الحالية ويرتفع الجرام بشكل كبير.

توقعات أسعار الذهب غدًا

ذكرنا لكم سعر الذهب اليوم في مصر وسعر جنيه الذهب اليوم في مصر، ونجد المواطنين الآن يتساءلون عن سعر الذهب اليوم الخميس وتوقعات الأسعار غدًا، والأسعار غير مستقرة الآن ولا يمكن التنبؤ بها، ولكن الساعات الحالية تشهد ارتفاع سريع بسعر الجرام.