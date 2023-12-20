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طلعتها ولا لسه “استمارة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول” من غيرها مافيش امتحانات اخر الترم!!
استعداداً للتسجيل في استمارة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، يزداد الاهتمام بتفاصيل هذه العملية التي تمثل خطوة هامة في مسار التعليم، يتطلب الأمر استخدام البريد الإلكتروني للطلاب، الذي يشكل شرطًا أساسيًا لتسجيل الاستمارة.
استمارة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول
وفي إطار الإعداد لتسجيل الاستمارة، يجب على الطلاب جمع الوثائق المطلوبة، وهي:
- 5 أو 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء تحمل اسم الطالب.
- دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية بمبلغ 158 جنيهًا عبر البريد المصري.
- تصوير إيصال دفع الرسوم الدراسية والاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة.
- تسجيل الاستمارة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليمhttps://moe-register.emis.gov.eg/
- طابع دعم مشروعات تعليمية بقيمة عشرة جنيهات.
- شهادة ميلاد الطالب وصورة منها.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
- حافظة بلاستيكية للأوراق وتسليمها لشؤون الطلاب بالمدرسة.
- يشدد الديوان العام للوزارة على أهمية استخدام الرابط المخصص لتسجيل الاستمارة الإلكترونية، حيث يجب على الطلاب تعبئة البيانات بعناية، بما في ذلك العنوان ورقم الهاتف، وتحميل الصورة الشخصية للطالب.
- بعد حفظ البيانات، يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان وتقديمها إلى المدرسة مع الوثائق الأخرى المطلوبة.
- هذه الإجراءات الدقيقة تؤكد على أهمية الالتزام بالمتطلبات لضمان تسجيل ناجح ومستمر في الاستمارة.
- يتعين على الطلاب وأولياء الأمور البقاء على اطلاع دائم بمواعيد التسجيل وضوابطها، حيث يمكن العثور على المزيد من المعلومات والتفاصيل عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
- يرجى متابعة التحديثات والإعلانات الرسمية لضمان حصول الطلاب على تجربة تسجيل سلسة وناجحة، وتحقيق الاستعداد الأمثل لاختبارات العام الدراسي الحالي.