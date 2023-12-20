تردد القنوات
تابع مباريات الاهلي في كأس العالم للأندية “تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية” بأعلى جودة 2024
قناة ON Sport تعتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية المحبوبة في الوطن العربي، حيث تقدم تغطية شاملة لمختلف الرياضات، بما في ذلك كرة القدم، كرة السلة، التنس، والرياضات القتالية تهدف القناة إلى تلبية احتياجات عشاق الرياضة، مما يجعلها وجهة مثالية للمتابعين الذين يرغبون في البقاء على اطلاع دائم بآخر الأخبار والبطولات الرياضية العالمية.
تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية
تردد قناة ON Time Sport يختلف حسب الدولة، ولكن من بين الترددات الشائعة نجد في مصر تردد النايل سات: 10853 أفقي (H) 27500، في السعودية تردد العرب سات: 11641 أفقي (H) 27500، وفي الإمارات العربية المتحدة تردد ياه سات: 11996 أفقي (H) 27500.
تتميز قناة ON Sport بتقديم برامج متنوعة تلبي اهتمامات المشاهدين، ومن بين هذه البرامج:
- “الملعب الرياضي”: برنامج يقدم ملخصات وتحليلات لأبرز الأحداث الرياضية، مع حوارات مثيرة مع نجوم الرياضة والمدربين والخبراء.
- “اللعيب”: يتناول آخر أخبار كرة القدم المصرية والعالمية، ويقدم تحليلات ومقابلات مع لاعبين ومدربين.
- “كورة في الخمسة”: برنامج حواري يضم خمسة ضيوف من عالم كرة القدم لمناقشة الأحداث الرياضية الحالية وتقديم وجهات نظر مختلفة.
- “صدى الملاعب”: يتناول أبرز الأحداث والمباريات في الدوريات العربية والعالمية، بالإضافة إلى تحليلات تقنية وتكتيكية.
- “رياضة وموسيقى”: برنامج يجمع بين الرياضة والموسيقى، حيث يستضيف نجوم الفن والرياضة لمشاركة قصصهم وتجاربهم.
- بفضل هذه البرامج المتنوعة والتغطية الشاملة، تظل قناة ON Sport خيارًا مفضلًا لعشاق الرياضة الذين يسعون للاستمتاع بتجربة رياضية متكاملة وممتعة.