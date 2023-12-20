تابع مباريات الاهلي في كأس العالم للأندية “تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية” بأعلى جودة 2024

قناة ON Sport تعتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية المحبوبة في الوطن العربي، حيث تقدم تغطية شاملة لمختلف الرياضات، بما في ذلك كرة القدم، كرة السلة، التنس، والرياضات القتالية تهدف القناة إلى تلبية احتياجات عشاق الرياضة، مما يجعلها وجهة مثالية للمتابعين الذين يرغبون في البقاء على اطلاع دائم بآخر الأخبار والبطولات الرياضية العالمية.

تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية

تردد قناة ON Time Sport يختلف حسب الدولة، ولكن من بين الترددات الشائعة نجد في مصر تردد النايل سات: 10853 أفقي (H) 27500، في السعودية تردد العرب سات: 11641 أفقي (H) 27500، وفي الإمارات العربية المتحدة تردد ياه سات: 11996 أفقي (H) 27500.

تتميز قناة ON Sport بتقديم برامج متنوعة تلبي اهتمامات المشاهدين، ومن بين هذه البرامج: