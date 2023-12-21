“مسلسلات ليل نهار اضبطها الآن” .. تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد 2024 MASR OM ELDONIA علي النايل سات

تردد قناة مصر أم الدنيا، يشهد اهتمامًا كبيرًا، ويُطلب التردد الجديد لها بشكل مستمر، تعتبر من القنوات الحديثة التي حققت شعبية كبيرة في وقت قصير منذ إطلاقها، يمكنك بسهولة ضبط تردد قناة “مصر أم الدنيا” على النايل سات 2024 لمشاهدة محتواها المتنوع، ومن خلال البحث عن التفاصيل المذكورة في هذا المقال، ستحصل على المعلومات الكافية التي تتعلق بهذه القناة، مما يُمكنك من متابعة محتواها وبرامجها بكل سهولة ويُسر.

قناة مصر أم الدنيا

تُعتبر قناة “مصر أم الدنيا” واحدة من أبرز القنوات التي تعكس صدى الشارع المصري، حيث تتناول مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية وغيرها، وتسلط الضوء على المشاكل والقضايا التي تهم المجتمع المصري، تقوم القناة بتحليل ومناقشة هذه القضايا بواسطة خبراء ومتخصصين، مما يسهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمشاهدين.

تردد قناة مصر أم الدنيا على النايل سات 2024

تعتبر قناة مصر أم الدنيا قناة فضائية مهمة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والمحتوى المميز على مدار اليوم، تسعى القناة لتقديم برامج تهدف إلى تغيير وتحسين الواقع الاجتماعي، وتلقي الضوء على القضايا المهمة في المجتمع.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12562.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

طريقة ضبط التردد الجديد لقناة مصر أم الدنيا

قم بالضغط على زر “موافق” على جهاز التحكم عن بعد.

اختر أيقونة “الخيارات” أو “الإعدادات”.

ابحث عن خيار “التثبيت اليدوي” أو “البحث اليدوي”.

أضف التردد المذكور أعلاه لقناة “مصر أم الدنيا”.

أدخل باقي البيانات مثل معدل الترميز واستقطاب القناة.

اضغط على زر “موافق”.

انتظر لبضع لحظات حتى يتم تحميل وحفظ الإعدادات الجديدة للقناة.

مميزات قناة مصر أم الدنيا

تتميز قناة “مصر أم الدنيا” بعرض مجموعة من الأعمال المتميزة التي تناسب مختلف الفئات العمرية، إليك أهم المميزات التي تميز هذه القناة: