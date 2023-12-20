استقبل الآن اعلى تردد لقنوات الأطفال “تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024” متاح على جميع الأقمار الصناعية

استعد لاستكشاف عوالم متعددة من الفن والترفيه من خلال رحلتك مع قناة طيور الجنة لعام 2024 تعمق في تفاصيل الترددات والبرامج المميزة التي تقدمها هذه القناة المحبوبة، واستعراض مميزاتها التي تجعلها منارة في عالم البث التلفزيوني العربي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

الترددات المثيرة:

على النايل سات:

تردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

على عرب سات:

تردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات القناة

تقديم محتوى هادف للطفل العربي:

قناة طيور الجنة تشد انتباه الصغار ببرامجها التعليمية الممتعة، حيث تقوم بتقديم محتوى هادف يساهم في تطوير مهارات الأطفال.

نقل تعاليم الدين الإسلامي:

من خلال برامجها وأناشيدها، تلعب القناة دورًا فعّالًا في نقل تعاليم الدين الإسلامي بشكل مبسط وملهم.

خدمة المجتمع العربي:

تسعى القناة إلى خدمة المجتمع من خلال تطوير قدرات الأطفال وتعزيز قيم المجتمع الإيجابية.

غرس قيم المجتمع داخل نفوس الأطفال:

برامجها المتنوعة تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية داخل نفوس الأطفال بطريقة ممتعة وترفيهية.

برامجها الحصريه

بيت الحج:

برنامج يأخذ الصغار في رحلة إلى مفاهيم الحج بشكل مشوّق وممتع.

رياضة في رياضة:

برنامج يجمع بين المتعة واللياقة البدنية لتشجيع الأطفال على النشاط البدني.

برنامج حزورة مع الأمورة:

فقرات تحدي وألغاز تسلي الصغار وتنمي قدرات التفكير الإبداعي.

اسم ومعنى:

برنامج يعرض قصصًا تعلم الأطفال من خلالها مفاهيم الأسماء والمعاني.

صوتك كنز:

فرصة لاكتشاف المواهب الصوتية للأطفال وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم.