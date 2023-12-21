طريقة حساب المواطن الحاسبة التقديرية 1445هـ .. الرابط والخطوات بالتفصيل

حاسبة حساب المواطن، يعتمد حساب المواطن على حسابات تقديرية لتحديد المساعدة المالية التي يستحقها المواطن، يتم احتساب هذه المساعدة استنادًا إلى العديد من العوامل مثل الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والتزاماتهم المالية، وغيرها من العوامل، ومن الجدير بالذكر أن “حساب المواطن” هو برنامج يقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يهدف البرنامج إلى دعم المواطنين وتوفير الدعم المالي لهم من خلال تقديم مساعدة مالية شهرية.

حاسبة حساب المواطن

الحاسبة التقديرية لـحساب المواطن هي خدمة جديدة قدمها برنامج حساب المواطن، وهي من إعداد وزارة الموارد البشرية، تهدف إلى مساعدة المستفيدين في معرفة مدى استحقاقهم للدعم بطريقة سهلة وسريعة، قد تتفاوت القيمة المستحقة لكل فرد وفقاً للدخل الشهري والسنوي وحالته المالية والعديد من العوامل الأخرى كالعقارات والحسابات البنكية.

طريقة حساب المواطن الحاسبة التقديرية 1445

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من حاسبة حساب المواطن عبر اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع حساب المواطن.

الانتقال إلى “حاسبة حساب المواطن” الحاسبة التقديرية.

يجب على المستخدم تحديد ما إذا كان مستقلاً أو رب أسرة.

إذا كان المستخدم رب أسرة ومسجلاً في الحساب، يجب إدخال عدد الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر، وعدد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

يجب أيضًا إدخال إجمالي دخل الأسرة كما هو موضح في الصورة.

أما إذا كان المستخدم مستقلاً، فيجب إدخال إجمالي دخل المستخدم فقط.

يجب التحقق من أن الدخل المدخل في الحاسبة يتطابق مع الدخل الذي تم تحديده عند التسجيل في البوابة.

التحقق من أهلية المستخدم والأفراد المعتمدين للحصول على الدعم.

النقر على زر “احسب”.

شروط أهلية حساب المواطن