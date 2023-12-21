رسميًا.. تطبيق الزيادة في منحة البطالة 2024 للمستفيدين منها من هذا الموعد بهذه القيمة

وضح رئيس الحكومة الجزائرية أنه يوجد زيادة في الأجور بداية من عام 2024 القادم، وسوف تحظى منحة البطالة بهذه الزيادة، حيث الزيادة في منحة البطالة 2024 تقريبًا من مبلغ 13 ألف دينار جزائري وحتى مبلغ 15 ألف دينار جزائري، فدعونا نوضح لكم متى يبدأ تطبيق هذه الزيادة وشروط الاستفادة من هذه المنحة وكل ما يخصها بالتفصيل.

تطبيق الزيادة في منحة البطالة 2024

حسب ما وضحه الرئيس الجزائري فإن مستفيدي منحة البطالة من ضمن الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2024، ويبدأ تطبيق هذه الزيادة بشهر يناير 2024 القادم، حيث مفترض أن ترتفع قيمة المنحة إلى 15 ألف دينار جزائري، بعد أن كانت بسعر 13 ألف دينار جزائري.

مع العلم أن هذه الزيادة سيتم صرفها مع شهر يناير، حيث الثامن والعشرين من شهر يناير 2024 القادم، حيث الموعد الرسمي لصرف المنحة كل شهر للمستفيدين، وحال مصادفة هذا اليوم لإجازة سيتم تسبيق الصرف وسيتم إبلاغ المستفيدين من خلال رسائل نصية من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل.

شروط الاستفادة من منحة البطالة 2024

يتساءل المستفيدين عن متى يفتح موقع منحة البطالة 2024، والجدير بالذكر أن المنحة يتم تقديمها لمن يتوافر به الشروط، حيث لها موقع خاص عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، ومن يستوفي الشروط تنزل له المنحة كل يوم 28 من الشهر الميلادي، وتأتي شروط منحة البطالة 15000دج على النحو التالي: