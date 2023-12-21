“مُفاجأة لأصحاب المعاشات” زيادات المعاشات الجديدة+ موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

زيادات المعاشات الجديدة يتساءل العديد من الأشخاص وخاصة كبار السن عن زيادات المعاشات الجديدة التي سيتم إضافتها في العام الجديد، حيث يحمل العام الجديد 2024 خبر سعيد وبشرى سارة لكافة أصحاب المعاشات وهي زيادة معاشات شهر يناير، ويتم صرفها لجميع المستحقين في الدولة ابتداءًا من الأسبوع الأول في العام الجديد، وذلك طبقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

زيادات المعاشات الجديدة

زيادات المعاشات الجديدة، يترقب الجميع زيادات المعاشات الجديدة، بعد الإعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم زيادة نسبة المعاشات لعام 2024 لجميع الأفراد المستحقين، وكان الرد كالتالي:

قام رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات سوف يرتفع ليصبح 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه، وذلك ابتداء من شهر يناير المقبل لعام 2024.

كما يزداد أيضا الحد الأقصى للمعاشات ليصبح عشرة آلاف جنيه بدلا من 8720 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

هناك موعد معين يتم تحديده من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية لصرف المعاشات للأفراد المستحقين، ويكون موعد صرف المعاش لعام 2024 كالآتي: